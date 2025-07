Mattonopoli a Milano Nordio punge la sinistra | Senza la mia riforma gli indagati sarebbero già in cella Che dice il Pd?

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, non entra nel merito dell’inchiesta giudiziaria sugli appalti edilizi di Milano, la cosiddetta “Mattonopoli”, ma in una intervista al “ Corriere della Sera ” di oggi fa notare un aspetto normativo importante. “Con la mia riforma, a Milano oggi hanno tutti evitato il carcere. Vorrei sapere cosa ne pensa il Pd”. Nordio, dunque, rivendica la sua norma sull’arresto posticipato all’interrogatorio che sta in quella riforma tanto contestata dalla magistratura e dalla sinistra. Il Guardasigilli part e dall’operazione anticorruzione sull’urbanistica milanese per parlare delle carceri e annunciare le nuove misure in arrivo “a breve”, rivendica la sua norma sull’arresto posticipato all’interrogatorio, non annuncia il ritiro della legge Salva Milano: “Le leggi non vanno presentate o ritirate sulla base di cio’ che suscita emotivitĂ . 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Mattonopoli” a Milano, Nordio punge la sinistra: “Senza la mia riforma gli indagati sarebbero giĂ in cella. Che dice il Pd?”

