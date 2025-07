Calciomercato Inter trovata la controproposta per Leoni? Si tratta di un suo ex compagno di squadra

Calciomercato Inter, l i nerazzurri cercano un’alternativa per abbassare il prezzo di Leoni: ecco qual’è l’ultima idea. Non si ferma il lavoro di Beppe Marotta e della dirigenza nerazzurra in questa intensa sessione estiva di mercato. Tra i principali obiettivi del calciomercato Inter figura Giovanni Leoni, giovane difensore centrale classe 2006 di proprietà del Parma, già nel giro delle Nazionali giovanili e considerato uno dei talenti più promettenti del panorama italiano. Il difensore, cresciuto tra Sampdoria e Padova, è reduce da una stagione di crescita esponenziale in Serie B e il suo nome è finito stabilmente nei radar delle big. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, trovata la controproposta per Leoni? Si tratta di un suo ex compagno di squadra

In questa notizia si parla di: inter - leoni - calciomercato - trovata

Quanto vale Leoni, il difensore del Parma che piace a Juventus e Inter - Chi cerca un difensore in prospettiva per l`estate, sta monitorando la crescita di Giovanni Leoni. Il classe 2006 del Parma è diventato uno.

Calciomercato Inter, interesse per Leoni del Parma - Classe 2006 e classe da vendere. Giovanni Leoni è la vera sorpresa del Parma di questa stagione. Lo vogliono tutti, in Italia Juve e Inter su tutte.

Leoni Inter, occhi sul giovane difensore del Parma! I ducali fanno il prezzo. I dettagli - di Redazione Leoni Inter, occhi sul giovane difensore del Parma! I ducali fanno il prezzo. I dettagli sulla possibile trattativa di mercato.

GdS - Yann Bisseck non è più disponibile sul mercato: resterà all'Inter in questa sessione estiva di calciomercato, a meno che non arrivi un'offerta davvero straordinaria. Vai su Facebook

Sky Calciomercato Vai su X

Leoni, l’Inter ha un vantaggio ma Marotta e Ausilio hanno capito che sarà dura. E su Nico Paz…; Calciomercato: Leoni-Inter in stallo? Le ultime sulla trattativa con il Parma; L'Inter offre 30 milioni per Leoni, dall'Arabia proposta folle per Moise Kean.

Calciomercato Inter: Leoni si complica, Hancko e De Winter le alternative - Il preferito resta il rampante Giovanni Leoni, ma sul ragazzo del Parma adesso ... Riporta informazione.it

Dal Barcellona all’Inter: firma a zero, rinforzo per Chivu - Il giocatore potrebbe svincolarsi dal Barcellona e firmare con i nerazzurri ... Secondo calciomercato.it