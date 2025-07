Harry Potter i giovani attori della serie studieranno in una scuola speciale oltre ad Hogwarts ovviamente!

Dominic McLaughlin, Alastair Stout, Arabella Stanton e gli altri baby attori dovranno giostrarsi per anni tra riprese e studi.

È arrivato il momento che i fan di 'Harry Potter' stavano aspettando da quando è stata annunciata la nuova serie tv.

annunciato il cast della nuova serie di Harry Potter su HBO. La produzione di una nuova serie dedicata all'universo di Harry Potter ha svelato i nomi degli attori che interpreteranno i personaggi principali.

La produzione della nuova serie televisiva dedicata al mondo di Harry Potter ha annunciato ufficialmente i protagonisti principali.

Dominic McLaughlin, Alastair Stout, Arabella Stanton e gli altri baby attori dovranno giostrarsi per anni tra riprese e studi

Harry Potter, la HBO costruirà una scuola per far continuare gli studi ai bambini attori della serie - La produzione della serie televisiva "Harry Potter" della HBO, sta costruendo una scuola temporanea in modo che le decine di giovani attori della serie possano continuare gli studi durante le riprese. Da msn.com