La guerra tra consulenti si è scatenata anche sul Dna Ignoto 3 trovato nella bocca di Chiara Poggi. Con la Procura di Pavia e la difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, convinti dell'importanza di quella traccia, che potrebbe essere stata trasferita dall'assassino poco prima dell'omicidio, dato che il materiale biologico si degrada in pochi minuti per l'effetto della deglutizione. Il codice genetico "Y947", insomma, potrebbe essere del complice di Andrea Sempio, l'unico indagato per l'omicidio in concorso avvenuto il 13 agosto 2007. Solo una contaminazione e nulla più, per i consulenti di Sempio e per quelli della famiglia Poggi, saldi nel ritenere che il tampone orofaringeo dal quale la genetista Denise Albani (il perito incaricato dal giudice ad eseguire l'incidente probatorio che ha estratto il Dna di Ignoto 3) sia stato contaminato durante l'autopsia effettuata tre giorni dopo il delitto dal medico legale Marco Ballardini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, su "Ignoto 3" scoppia l'ennesima guerra tra avvocati e periti