I cargo pants sono ancora i pantaloni più easy e cool dell’estate

Dimentica tutto ciò che pensavi di sapere sui cargo pants. Quelli che oggi invadono le strade delle capitali della moda e i di Instagram non hanno piĂą nulla a che fare con l'immaginario da uniforme o con l'estetica "military" anni Duemila. Reinventati, ribilanciati, rielaborati, i cargo tornano sotto i riflettori come pezzo chiave per affrontare l'estate in modo audace, comodo e, soprattutto, contemporaneo. I cargo pants sono il capo funzionale che rimane in trend anche quest'estate 2025. Nati per resistere, i cargo sono sempre stati il simbolo di una moda pratica, con le iconiche tasche oversize e tessuti resistenti.

