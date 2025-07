La RAI cambia le regole in cabina di regia | Sanremo 2026 rischia fuori alcuni nomi storici

Dal prossimo anno solo registi interni per i programmi Rai: questa la scelta della TV di Stato che sta scatenando malumori e ci prepara ad addii importanti In RAI è tempo di rivoluzioni silenziose ma potenzialmente esplosive. Una nuova direttiva interna cambierà le regole del gioco per tanti programmi: via i registi esterni, spazio solo agli interni. Una mossa che ha già fatto rumore, e non poco. Il motivo? A dire addio sarebbero alcuni dei nomi storici dietro ai programmi più longevi della RAI, su tutti I Fatti Vostri. Ma a essere a rischio è anche il nuovo Sanremo di Carlo Conti, che dopo le tante vicissitudini potrebbe trovarsi a fare i conti anche con questa nuova incognita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La RAI cambia le regole in cabina di regia: Sanremo 2026 rischia, fuori alcuni nomi storici

In questa notizia si parla di: regole - sanremo - alcuni - nomi

Festival di Sanremo 2026: chi ci sarà in gara? Mentre la Rai deposita nuovi titoli e Carlo Conti lavora al regolamento (e al cast), la macchina del Festival è già in moto. Tra sussurri da backstage e indiscrezioni discografiche, ecco i nomi più caldi per l’edizione Vai su X

La RAI cambia le regole in cabina di regia: Sanremo 2026 rischia, fuori alcuni nomi storici; I nomi dei 24 protagonisti; Festival di Sanremo 2025: anticipazioni su date, cantanti, canzoni, conduttori e ospiti.

La RAI cambia le regole in cabina di regia: Sanremo 2026 rischia, fuori alcuni nomi storici - Una nuova direttiva interna cambierà le regole del gioco per tanti programmi: via i registi esterni, spazio solo agli interni. Lo riporta msn.com

La Rai ‘cancella’ Sanremo, la mossa che cambia il Festival: tre nomi registrati (uno è sorprendente) - Viale Mazzini non sembra intenzionato a stare a guardare. Si legge su libero.it