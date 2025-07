La sagra del pesce a Senago

Un'occasione unica per gustare i sapori autentici del mare. E per divertirsi in compagnia. L'appuntamento è fino a domenica 27 luglio a Senago, nel centro sportivo di via Di Vittorio 2, con la sagra del pesce. Ci si potrà deliziare con un delizioso menù (anche da asporto) a base di pesce. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Sagra del Pesce a Senago

