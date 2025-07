Allarme bomba nell’azienda di recupero crediti Plico con un proiettile di mortaio

La Spezia, 18 luglio 2025 – Memori di una circolare interna, quando hanno notato quel plico, non hanno esitato ad allertare il 112. Sospetti fondati: il pacco conteneva un proiettile da mortaio risalente probabilmente alla Seconda guerra mondiale. Un pomeriggio di apprensione, quello vissuto all’interno di una palazzina di via Taviani in cui operano diverse aziende, evacuato per un allarme bomba. Tra queste, una società di recupero crediti che, in mattinata, aveva ricevuto tramite un corriere un plico similare a quello che, qualche tempo fa nella sede lombarda della stessa azienda, aveva destato qualche sospetto: una corrispondenza che, una volta aperta, non avrebbe creato alcun problema, ma che è comunque bastata ad alzare il livello di attenzione all’interno della società . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme bomba nell’azienda di recupero crediti. Plico con un proiettile di mortaio

In questa notizia si parla di: plico - allarme - bomba - recupero

Allarme bomba in via Taviani. Plico con un proiettile di mortaio.

Allarme bomba in via Taviani. Plico con un proiettile di mortaio - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com

Plichi bomba, indagini per terrorismo - Ultima ora - Ansa.it - La Procura di Roma indaga per attentato con finalità di terrorismo e lesioni in relazione ai tre plichi bomba inviati ieri a tre donne, ferendo due delle destinatarie e una impiegata del centro ... ansa.it scrive