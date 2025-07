Dazi americani al 30%? Ugl | Sarebbe un grave danno alle filiere produttive dell' Emilia-Romagna

“I dazi al 30% dal 1° agosto sui prodotti europei, e dunque italiani e, ovviamente, della nostra regione e dei distretti industriali romagnoli, che dovranno essere esportati negli Stati Uniti arrecano un grave danno alle filiere che caratterizzano la nostra economia: la food valley, la motor. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: dazi - grave - danno - filiere

Quadro difficile, grave incertezza. Guerre e dazi: pesanti ricadute - Siena, 21 giugno 2025 – Osservare, capire, agire. Questi i verbi che meglio sintetizzano la 23esima giornata dell’Economia 2025 in occasione della quale sono stati presentati i principali indicatori sociali, economici e demografici della provincia di Siena.

#Dazi, #OriginItalia: Grave danno a filiere DOP IGP e ai consumatori americani. Serve risposta politica immediata @origin_italia Vai su X

Si nascondeva in Italia da anni sotto false generalità, dichiarandosi cittadino afgano e riuscendo così a ottenere un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, una forma di tutela internazionale per coloro che corrono il rischio di subire un danno grave Vai su Facebook

Dazi americani al 30%? Ugl: Sarebbe un grave danno alle filiere produttive dell'Emilia-Romagna; Dazi USA, Origin Italia: Grave danno a imprese delle filiere DOP IGP e ai consumatori americani. Serve risposta politica immediata; De Pascale, allarme sui dazi Usa: «La nostra regione tra le più colpite, bisogna reagire».

Origin Italia: da dazi al 30% grave danno a filiere Dop e Igp - (askanews) – Dazi del 30% da pate degli Stati Uniti sui prodotti agroalimentari europei rappresenterebbero un colpo durissimo a tutto il comparto e alle filiere a Ig, sarebb “un attacco ... Secondo askanews.it

Dazi, allarme Piemonte: “A rischio l’80 per cento del vino verso gli States” - Confartigianato e Coldiretti prevedono conseguenze gravi anche per i produttori di macchinari: “Serve un piano per i settori coinvolti” ... Da torino.repubblica.it