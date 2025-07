I Fantastici Quattro John Malkovich tagliato dal film | il regista conferma l' assenza di Red Ghost

Matt Shakman ha confermato che il personaggio dell'attore è stato escluso dal final cut del lungometraggio con Pedro Pascal. Nelle scorse settimane erano emerse diverse speculazioni sulla possibilità che il personaggio di John Malkovich in I Fantastici Quattro - Gli inizi fosse stato tagliato dal montaggio finale. Ora la conferma è arrivata direttamente dal regista del film Matt Shakman, che in un'intervista a Variety ha confessato di aver dovuto eliminare dal final cut Red Ghost. John Malkovich è stato tagliato da I Fantastici Quattro - Gli inizi "Ci sono state molte cose che, alla fine, sono state tagliate in fase di montaggio" ha dichiarato Shakman "Stavamo costruendo un mondo retro-futuristico ispirato agli anni '60, introducendo tutti questi villain, i . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

