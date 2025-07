Caivano operato il bimbo morso da un ragno violino Matteo Bassetti spiega cosa fare

Ha riacceso l’attenzione sul ragno violino il caso di un bambino di 4 anni morso a Caivano, nel Napoletano, da uno degli esemplari piĂą velenosi tra quelli presenti in Italia. Il piccolo è stato operato d’urgenza all’ ospedale Santobono di Napoli per una necrosi alla coscia, e ora sarebbe fuori pericolo, come ha confermato l’infettivologo Matteo Bassetti in un video diffuso via social. “Gli è stata levata l’escara e pare che non sia piĂą a rischio di complicanze”, ha spiegato l’esperto. Cosa succede dopo il morso di un ragno violino. Il ragno violino (Loxosceles rufescens) è un aracnide elusivo, spesso nascosto in angoli bui di abitazioni, scatole o magazzini. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Caivano, operato il bimbo morso da un ragno violino. Matteo Bassetti spiega cosa fare

In questa notizia si parla di: caivano - operato - morso - ragno

Bimbo punto da ragno violino a Caivano, ricoverato e operato al Santobono - A salvarlo è stata l'accortezza dei genitori che hanno notato uno stranissimo neo, scuro e rigonfio sulla gamba del loro piccolo di 4 anni.

Bimbo di 4 anni morso da un ragno violino a Caivano: operato per necrosi al Santobono - Un bambino di 4 anni è stato morso nei giorni scorsi da un ragno violino sulla coscia. Operato al Santobono per una necrosi, si è ristabilito ed è fuori pericolo.

Bambino di Caivano morso dal ragno violino. Il piccolo è stato operato e sta bene - Napoli, 14 luglio 2025 - Un bambino di 4 anni è stato morso da ragno violino sulla coscia che gli ha causato una necrosi.

Un bambino di 4 anni di Caivano, in provincia di Napoli, è stato operato all'ospedale Santobono del capoluogo campano per una necrosi causata da un morso di ragno violino su una coscia https://tinyurl.com/bdz726n8 #skytg24 #news Vai su Facebook

#Caivano, bimbo morso da ragno violino operato per necrosi Vai su X

Bimbo di 4 anni morso da ragno violino e operato per necrosi. Cosa fare in caso di puntura; Caivano, bimbo morso da ragno violino operato per necrosi. Cosa fare in caso di puntura; Caivano, bambino di 4 anni morso da un ragno violino e operato al Santobono.

Caivano, bimbo morso da ragno violino operato per necrosi. Cosa fare in caso di puntura - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caivano, bimbo morso da ragno violino operato per necrosi. tg24.sky.it scrive

Bambino di Caivano morso dal ragno violino. Il piccolo è stato operato e sta bene - L'infettivologo Matteo Bassetti spiega come comportarsi in questi casi: stare calmi, monitorare l’evoluzione dell’area colpita e rivolgersi subito ai sanitari. Come scrive quotidiano.net