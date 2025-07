Calciomercato Juve | Weah e Alberto Costa ai saluti bianconeri pronti a cambiare in fascia I quattro obiettivi nella lista di Comolli

per questa estate. La Juventus è alla ricerca di rinforzi per le fasce, un reparto che richiede nuovi innesti per la stagione che verrà. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i profili monitorati dai bianconeri ci sono Jonathan Clauss del Nizza, Dodo della Fiorentina, Marco Palestra dell’ Atalanta e Widmer del Mainz. La dirigenza juventina ha messo nel mirino questi giocatori per rafforzare le corsie esterne e dare più profondità al gioco di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: Weah e Alberto Costa ai saluti, bianconeri pronti a cambiare in fascia. I quattro obiettivi nella lista di Comolli

In questa notizia si parla di: bianconeri - juve - weah - alberto

Allenamento Juve: baby bianconeri insieme alla Prima Squadra. Da Gil Puche a due giocatori della Juve Primavera: ecco chi era presente - di Redazione JuventusNews24 Allenamento Juve: baby bianconeri insieme alla Prima Squadra. Tutti i dettagli sui ragazzi che si sono allenati con Tudor.

Juve, il Bologna rallenta e lascia i bianconeri primi, ma domenica contro i rossoblù Tudor deve reinventare la formazione - Juve, assist del Bologna per il quarto posto dopo il pari con l’Udinese, ma contro i rossoblù Tudor deve reinventare la formazione La Juve ha riconquistato il quarto posto grazie al pareggio del Bologna contro l’Udinese e al 2-2 tra Lazio e Parma, due risultati favorevoli arrivati quasi a sorpresa.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Ic-cansijiet ta’ Alberto Costa li jibqa’ ma’ Juventus FC qed jizdiedu. Il-plejer issa qabez lil Weah u Nico Gonzalez fil-formazzjoni inizjali fuq il-genb tal-lemin. Alberto tefa’ fix-xejn ix-xnighat kollha dwaru li se jhalli lill-Bianconeri b’self fl-istagun li gej. Alber Vai su Facebook

Il punto sulle possibili cessioni Svelate le mosse del calciomercato #Juve Vai su X

Sancho vuole subito la Juve! Mbangula, Weah e Alberto Costa: milioni in arrivo; Juventus, Nico Gonzalez in Arabia apre la via per Sancho: Weah saluta, Alberto Costa potrebbe restare; Sancho vuole subito la Juve! Mbangula, Weah e Alberto Costa: milioni in arrivo.

Sancho vuole subito la Juve! Mbangula, Weah e Alberto Costa: milioni in arrivo - L’inglese dello United sempre più vicino, accordo di massima sullo stipendio. Secondo msn.com

Cessioni Juve: Costa, doppia frenata! Weah in discesa e novità dal Genoa - Il punto sui giocatori in uscita dei bianconeri: dalle novità sul portoghese che si allontana dallo Sporting alla situazione Mbangula ... Segnala tuttosport.com