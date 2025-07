Maestra morta in gita in Lombardia | la Procura chiede l’arresto dell’autista avrebbe utilizzato lo smartphone alla guida

Nuovi sviluppi nel caso della maestra di 43 anni deceduta durante una gita scolastica lo scorso 19 maggio in Lombardia, a seguito di un grave incidente stradale sull’autostrada. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Domenica era come un raggio di sole”: Cazzago Brabbia piange la maestra morta sul pullman della gita - Cazzago Brabbia (Varese) – La maestra che sorrideva sempre non porterà più la propria dolcezza tra gli alunni della sua classe.

Lomazzo, scontro tra camion e pullman con una scolaresca in gita: morta una maestra, 30 persone coinvolte - Gravissimo incidente oggi intorno alle 16,40 in una galleria a Lomazzo, in provincia di Como, lungo la Pedemontana all’altezza dello svincolo di Lazzate in direzione Varese: un pullman con a bordo una scolaresca dell’istituto Leonardo da Vinci di Cazzago Brabbia (in provincia di Varese), in gita si è scontrato con un tir, sono almeno 30 le persone coinvolte.

?Camion contro uno scuolabus di bambini in gita, lo schianto in autostrada: morta una maestra incastrata tra le lamiere, 30 feriti - Gita scolastica trasformata in tragedia. Intorno alle 16.30 di oggi, 19 maggio, uno scuolabus con a bordo una scolaresca delle elementari in gita si è schiantato contri un mezzo.

Maestra morta in gita in Lombardia: la Procura chiede l’arresto dell’autista, avrebbe utilizzato lo smartphone alla guida; Maestra morta in gita, chiesto l’arresto per l’autista del pullman: stava utilizzando lo smartphone; Era napoletana la maestra morta sul bus in Lombardia.

Incidenti dell'autobus in gita a Lomazzo, morì una maestra: chiesto l'arresto dell'autista

Maestra morta nella gita scolastica, chiesto l’arresto dell’autista del pullman: “Era al telefono” - Nell’incidente morì la maestra Domenica “Nika” Russo e rimasero feriti anche alcuni alunni. Lo riporta laprovinciadivarese.it