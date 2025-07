Premio BIG!-Francesco Di Giacomo | vincono i Light Pole

Sabato 12 luglio si è conclusa, nel Giardino Pensile di Palazzo Rospigliosi a Zagarolo, la prima edizione del Premio BIG! – Francesco Di Giacomo, concorso musicale dedicato alle band e alla memoria della storica voce del Banco del Mutuo Soccorso. Due serate intense, presentate da Timisoara Pinto e Duccio Pasqua di Radio RAI, che hanno unito nuove proposte musicali e grandi artisti in un omaggio collettivo a Francesco. I sei gruppi finalisti si sono esibiti in due brani ciascuno: uno originale e una reinterpretazione scelta dal repertorio solista di Francesco Di Giacomo o da quello del Banco del Mutuo Soccorso. 🔗 Leggi su Funweek.it

