Nuova puntata di Sprint Zone, approfondimento dedicato all’atletica e in onda sul canale Youtube di OA Sport (condotto da Ferdinando Savarese). Ospite è stato Junior Tardioli, giovane velocista umbro classe 2002. Dopo un 2024 piuttosto complicato, segnato da problemi fisici e motivazionali che lo avevano quasi spinto ad abbandonare l’atletica, Tardioli ha scelto di cambiare rotta. Il trasferimento a Rieti per allenarsi sotto la guida di Chiara Milardi è stata la chiave per ritrovare stimoli e ambizione. I riscontri da questo punto di vista ci sono stati: il titolo italiano nei 100 metri Promesse. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Junior Tardioli: “Agli Europei U23 per una medaglia. So di valere un posto nella 4×100 assoluta”