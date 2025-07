WeTransfer fa dietrofront sull’IA | rimosso il riferimento al machine learning dopo le critiche

WeTransfer ha rimosso un passaggio controverso dai nuovi termini di servizio dopo le proteste degli utenti: il testo era stato interpretato come il possibile uso dei contenuti per addestrare modelli IA. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - WeTransfer fa dietrofront sull’IA: rimosso il riferimento al machine learning dopo le critiche

