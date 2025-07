Lavori lungo l' autostrada A14 chiusure notturne al casello di Rimini Sud

Attenzione alle modifiche della viabilit√† lungo l'autostrada A14. Sulla¬†Bologna-Taranto, per consentire lavori alla¬†pavimentazione stradale, sar√† chiusa la stazione di Rimini sud, secondo il seguente programma:¬†dalle 21¬†di gioved√¨ 17¬†alle 5¬†di venerd√¨ 18 luglio, sar√† chiusa in entrata in entrambe. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Lavori di potatura, interrotto il transito per due giorni lungo il tratto di strada - Nelle giornate di martedì 29 e mercoledì 30 aprile, dalle 8 alle 19 per consentire l'esecuzione di lavori di potatura a cura di privati, via Aldighieri, a Ferrara, sarà interrotta al transito nel tratto tra il controviale Cavour e via Macalister-Byron.

Frana a porta Romana, via ai lavori di ripristino del muro di contenimento lungo la strada Flaminia - Anas ha avviato i lavori di ripristino del muro di contenimento lungo la strada statale 3 Flaminia, nel comune di Narni, nei pressi di Porta Romana.

Messa in sicurezza di due ponti lungo la strada provinciale, al via i lavori - Un investimento importante per la viabilit√† locale e sovracomunale: luned√¨ prossimo 19 maggio √® prevista l‚Äôapertura dei cantieri che daranno avvio ai lavori per mettere in sicurezza due ponti lungo la strada provinciale 58 ‚ÄúDel Ghebbo‚ÄĚ dir.

#autostrada A14 ? Per lavori, il casello VALLE DEL RUBICONE sarà CHIUSO in entrata dalle 21 di MERCOLEDì 16 luglio alle 5 di giovedì 17 luglio 2025. In alternativa consigliati i caselli di CESENA oppure RIMINI NORD. Vai su Facebook

Lavori in autostrada A14, chiuso il tratto Rimini-Riccione: ecco giorno ... - Per questo dalle 22 di lunedì 14 alle 6 di martedì 15 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini ... Segnala corriereadriatico.it

Rimini: maxi rotonde sulla Ss16, lavori al via 17/3 - Rimini: maxi rotonde sulla Ss16, lavori al via 17/3 Sindaco, 'ci saranno disagi ma ne varrà la pena' RIMINI , 24 febbraio 2022, 19:16 ... Da ansa.it