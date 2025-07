Opas Illimity Banca Ifis raggiunge il 92,488% verificate condizioni per delisting e pagamento premio in denaro del 5%

Il pagamento del premio in denaro del 5% era condizionato al raggiungimento di una partecipazione superiore al 90% del capitale di illimity, pari a 0,1775 euro per ciascuna azione illimity portata in adesione all'offerta Banca Ifis comunica che i risultati definitivi della riapertura dei term. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Opas Illimity, Banca Ifis raggiunge il 92,488%, verificate condizioni per delisting e pagamento premio in denaro del 5%

Via libera di Bankitalia: Banca Ifis ha ricevuto tutte le autorizzazioni per l’offerta su Illimity - Via libera anche della Banca d’Italia. Così Banca Ifis ha ora ricevuto tutte le autorizzazioni per l’opas su Illimity Bank.

Illimity Bank accetta l’Opas di Banca Ifis di €298 mln: "Congrua finanziariamente, ma rischi su strategia, governance e integrazione” - Il CdA di illimity esprime forti riserve sull’offerta di Banca Ifis: assenza di piano industriale autonomo, sinergie incerte, governance penalizzante e impatto sul capitale Il consiglio di amministrazione di illimity Bank ha esaminato l’Opas volontaria presentata da Banca Ifis di €298 milioni

Illimity Bank: Offerta di Banca Ifis Congrua, ma con Rischi e Incertezze - Il consiglio di amministrazione di illimity Bank, sulla base della documentazione esaminata relativa all' offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da Banca Ifis e tenuto conto di quanto espresso dagli advisor finanziari Jefferies e Wepartner, ha approvato il comunicato ed ha concluso che il "corrispettivo sia congruo dal punto di vista esclusivamente finanziario", spiega una nota di Illimity.

BonelliErede con Banca Ifis nella chiusura con successo dell'OPAS su illimity Bank: raggiunto il 92,488% del capitale sociale

Ultimi due giorni per aderire all'offerta di Banca Ifis sulla challenger bank fondata da Passera. Le azioni acquistate oggi e domani non potranno essere portate in adesione all'opas

Opas illimity, Banca Ifis ha il 92,488%: confermati i risultati provvisori - Banca Ifis comunica che i risultati definitivi della riapertura dei termini di adesione all'Opas su illimity Bank hanno confermato i risultati provvisori comunicati lo scorso 11 luglio. Secondo finanza.repubblica.it

