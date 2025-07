Pipistrelli contro lo stadio della Roma? A Pietralata scoppia la battaglia tra natura e pallone

La battaglia tra natura e pallone si gioca a colpi di carte bollate. Ieri 16 luglio, presso il TAR del Lazio, si è svolta l’attesa udienza sul ricorso presentato dal comitato “Sì al Parco, No allo Stadio”, che chiede di fermare gli scavi per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Al centro della contesa: l’abbattimento di 26 alberi e la tutela di un ecosistema che ospita 41 specie di uccelli e pipistrelli, alcune delle quali protette da normative europee. L’udienza al TAR: pochi minuti e nessuna decisione immediata. Come riferito dal giornalista Andrea De Angelis durante la trasmissione “Secondo Tempo” su Radio Romanista, l’udienza è durata pochissimo: il TAR si è limitato a visionare i documenti, senza esprimere ancora un giudizio sulla richiesta di sospensiva cautelare. 🔗 Leggi su Funweek.it

