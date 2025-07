Cocaina due pistole giocattolo e oltre 47mila euro in contanti | arrestato un 39enne a Giaveno

Quando i carabinieri della compagnia di Rivoli gli hanno chiesto di spiegare da dove arrivassero quelle migliaia di euro ritrovate, in contanti, nella sua abitazione, l'uomo non è stato in grado di rispondere. Continuano le attivitĂ di controllo volte a contrastare le attivitĂ di spaccio su tutto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Limite contanti in vacanza: puoi spendere massimo 500 euro, dure sanzioni del Fisco - Limitazioni importanti per le spese di denaro contante: in vacanza dovrete fare attenzione, occhio a non sgarrare o potreste andare incontro alle multe Si avvicina la stagione estiva e con essa, irrefrenabile, la voglia e il bisogno di staccare un po’ dalla vita di tutti i giorni, prendendosi un po’ di meritato riposo.

Carobbio, maxi operazione antidroga: sequestrati 3,8 chili di cocaina e 125 mila euro in contanti - L’ARRESTO. I carabinieri di Grumello del Monte hanno arrestato un 33enne già conosciuto alle forze dell’ordine.

Cesena, fermato pusher “in trasferta” dall’Albania: cocaina pronta per la vendita e 3.000 euro in contanti - A Cesena, un cittadino albanese è stato arrestato per spaccio di droga. Sequestrati 3.000 euro e 16 gr.

Arrestato uno spacciatore con un etto di cocaina e 50 mila euro in contanti - Rai ed i suoi 918 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Scrive rainews.it