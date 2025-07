LIVE Italia-Cina Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.54 Inni nazionali in corso, si parte con quello italiano a seguire quello cinese. 09.50 La Cina si presenta con: 1 Du, 2 Zhang, 3 Yan, 4 Zhou, 6 Wang, 7 Shao, 8 Wang, 9 Yan, Nong, 11 Zhang, 12 Wang, 13 Shen, 14 Ma, 15 Zhang. 09.46 L’Italia arriva al playoff dopo un percosso con vittoria Nuova Zelanda, la sconfitta contro l’Australia e la facile vittoria contro i padroni di casa di Singapore. 09.44 Buongiorno e benvenuti alla diretta di Italia-Cina playoff dei Mondiali di pallanuoto femminile. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cina, Mondiali pallanuoto femminile, Setterosa al playoff contro le cinesi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cina, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto!

MONDIALI UNDER 19: L'ITALIA BATTE 3-2 LA CINA E CHIUDE AL QUINTO POSTO Si chiude con un quinto posto la rassegna iridata per la nazionale under 19 femminile del DT Marco Mencarelli e di coach Roberta Maioli.

