Spalletti potrebbe ripartire dalla Juventus se Tudor deragliasse Gazzetta

Non è ancora chiaro se Luciano Spalletti, dopo l’esperienza in Nazionale, ripartirĂ dall’estero o dall’Italia. Sta di fatto che La Gazzetta dello Sport lo inserisce tra i papabili nomi per la Juventus, qualora Igor Tudor non dovesse ingranare con i bianconeri nella prossima stagione. Spalletti potrebbe ripartire dalla Juventus se Tudor deragliasse. Il quotidiano nell’edizione odierna scrive: Nelle ore del distacco da Coverciano, sembrava possibile una staffetta: Stefano Pioli in Nazionale e Spalletti all’Al Nassr, a sostituire l’ex tecnico del Milan. Pioli ha firmato per la Fiorentina e l’Al Nassr ha scelto Jorge Jesus, portoghese come Cristiano Ronaldo, il vero “presidente” del club saudita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Š Ilnapolista.it - Spalletti potrebbe ripartire dalla Juventus se Tudor deragliasse (Gazzetta)

Spalletti racconta: "Quando ero al Napoli arrivò la Juventus e ci sfrattò dall'hotel"

Rugani convocato in Nazionale! Il ct Spalletti chiama il difensore della Juventus per sostituire quell'infortunato

Spalletti alla Juventus con Mancini alla Nazionale, lo scenario di Ziliani

Spalletti e l'indizio che lo spinge alla Juventus, la mossa di Comolli; Juventus: per Tudor serve la 'regola Marotta', prima che arrivino i rumors su Spalletti; Spalletti non esclude il ritorno immediato in panchina: Juve alla finestra dopo la risposta sibillina.

