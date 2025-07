Due ragazze su una tavola da Sup in balia del vento soccorse dalla guardia costiera

TRIESTE - La capitaneria di porto di Trieste soccorre due ragazze, una 16enne e una 17enne a bordo di una tavola da Sup in balia del vento. È accaduto alle 19 e 40 circa di ieri 16 luglio. Le due ragazze facevano fatica a guadagnare la riva a causa del forte vento presso il litorale di Barcola. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Trieste, due ragazze alla deriva su SUP salvate al largo di Barcola - La Guardia Costiera le ha raggiunte dopo la segnalazione d’emergenza, rassicurandole via radio fino all’arrivo. Scrive rainews.it

