Johannessen minacciato Pogacar non ci sta e interviene | Ora basta gettargli m…a addosso

La caduta di Tadej Pogacar al Tour de France ha destato preoccupazione, stupore e anche rabbia. Soprattutto da parte dei suoi sostenitori che hanno riversato il loro odio su Tobias Johannessen, il ciclista che ha urtato lo sloveno causando l'incidente. Malgrado le scuse pubbliche, il ciclista della Uno X ha ricevuto centinaia di minacce: "E' terribile, ho la casella di posta piena. spaventoso". A tal punto che è dovuto intervenire lo stesso Pogacar a stemperare la tensione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

