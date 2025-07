L' università Iuav rinnova l' impegno per la ricostruzione dell' Ucraina

L'universitĂ Iuav Venezia conferma il suo impegno per fornire supporto progettuale e strategico alla ricostruzione dei territori distrutti dalla guerra in Ucraina. Il rettore Benno Albrecht ha partecipato alla Ukraine Recovery Conference 2025, che si è tenuta a Roma nel Centro congressi "La. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Andrea Rinaldo, ingegnere idrologo e l'Università IUAV ripensano Venezia in un'ottica di preservazione contro crisi climatica e abbassamento terreno - Salvare Venezia è un appello che risuona da decenni, condiviso da esperti di diversa formazione, scienziati e umanisti.

Crisi climatica e sostenibilità: l'Università Iuav di Venezia lancia tre nuovi corsi di laurea magistrale "climate-proof" all'interno del Venice Water Lab - Venezia e le città costiere sono sempre più a rischio a causa del riscaldamento globale, dell'innalzamento del livello del mare e dell'acidificazione degli oceani.

