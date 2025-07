Manomette il braccialetto antistalking per farsi arrestare | 44enne in carcere

Ha danneggiato volontariamente il dispositivo antistalking per provocare il proprio arresto. È successo a Bologna, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Borgo Panigale hanno fermato un uomo di 44 anni, cittadino straniero e già noto alle forze dell’ordine, per la violazione del divieto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

