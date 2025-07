Stellantis raddoppia in Marocco entro il 2030

Stellantis prevede di raddoppiare entro il 2030 la propria produzione nell'impianto di Kenitra in Marocco, con un investimento da 1,2 miliardi di euro. E' quanto riferisce l'agenzia Bloomberg riportando l'agenzia egiziana Map. Dalla fabbrica usciranno piccoli veicoli elettrici e motori mini-ibridi.

