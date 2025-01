Cinemaserietv.it - Ecco quanto è ingrassato Chalamet per A Complete Unknown: “Io sono magrissimo!”

Leggi su Cinemaserietv.it

Timothéenon si è limitato a interpretare Bob Dylan. Si è letteralmente trasformato in lui. Per il biopic A, diretto da James Mangold, l’attore ha affrontato un lavoro maniacale sulla performance: ha studiato il modo di parlare, di camminare, di muoversi di Dylan, fino a farsi crescere le unghie e ad ingrassare di 9 kg per ricreare al massimo ogni dettaglio del cantautore statunitense.Timotheein una scena di A(fonte: Walt Disney Company Italia)L’attore ha dichiarato in un’intervista a NPR:“Non ho lasciato nulla di intentato, ho fatto tutto quello che c’era da fare, fisicamente e dal punto di vista comportamentale. Ho preso circa 9 chili, perché, credeteci o no, di mio iopiù magro di lui.”Il regista James Mangold ha confermato che l’attore ha dovuto mettere su peso per avvicinarsi alla fisicità di Dylan.