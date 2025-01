Ultimouomo.com - Dieci volte morto

Questo racconto è uscito, originariamente, nel 2009, un sacco di tempo fa, all’interno di un’antologia curata da Setteperuno. Setteperuno era un blog letterario (il 2009 era un anno in cui andavano ancora di moda i blog letterari), e in quell’antologia c’erano amici che poi sarebbero diventati anche autori apprezzati. Mi ci sono intrufolato, in quell’antologia, un po’ all’ultimo minuto: il racconto era infatti la bonus track. Ricordo di averlo letto a voce alta (il 2009 era un anno in cui andava di moda leggere a voce alta) in un posto, al Pigneto, a Roma, e di essermi commosso sul finale.***Qué le vas a hacer, ñato, cuando estás abajo todos te fajan.Todos, che hasta el más maula. (Torito, Julio Cortázar)Quando sei giànovenella stessa vita, amico, nulla riesce più a scalfirti, puoi ben crederlo, è come se ci avessi fatto il callo, al trapasso.