Dayitalianews.com - Choc alla mensa universitaria di Cagliari, uno studente trova un ago nel piatto poco prima di mangiarlo

Un episodio gravissimo si è verificatodi, come riferito daToday: uno, che ha preferito rimanere anonimo, hato un ago in undi carne.Ago neldellaL’episodio sta avendo grande risonanza mediatica dopo che l’associazioneNextUnica l’ha reso noto con un post sui social. “Episodi come questo sono inaccettabili” – hanno tuonato gli studenti nel comunicato, sottolineando come le mense universitarie dovrebbero essere posti sicuri con un livello di igiene eccellente.Loha spiegato che solo per caso si è accorto dell’ago, pochi secondidi mangiare un boccone che poteva avere conseguenze gravissime. L’associazione ha inoltre precisato che già in passato alcuni studenti si erano lamentati della qualità e della sicurezza dei cibi serviti, ma anche di episodi di violenza che si sono verificati in prossimità dei luoghi vicino all’ateneo.