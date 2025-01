Tpi.it - Caso Pandoro, Chiara Ferragni rinviata a giudizio per truffa aggravata: “Accusa profondamente ingiusta”

perandrà a processo per la vicenda delBalocco e delle uova di Pasqua: l’influencer, infatti, è statainsieme a Fabio Damato, ex manager dell’imprenditrice digitale, Alessandra Balocco, amministratrice delegata dell’azienda piemontese, e Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia-ID (per le uova di Pasqua ndr).Il decreto è stato notificato nella mattinata di mercoledì 29 gennaio ai legali di, Gennaro Iannacone e Marcello Bana, i quali, nelle scorse settimane, avevano sottolineato come “questa vicenda non abbia alcuna rilevanza penale e che i profili controversi siano già stati affrontati e risolti in sede di Agcom” con il versamento di un milione di euro.è statacon l’dinella vicenda dele delle uova di Pasqua.