Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Samuel Chukwueze torna subito in Spagna? Le cifre

Si muove ilin uscita delpuò partireperre a giocare in. Ecco la situazioneDallaarrivano notizie che parlano del forte interessamento della Real Sociedad per. Secondo i media spagnoli, infatti, l’attaccante nigeriano non rientrerebbe più nei piani del club di via Aldo Rossi, che negli scorsi giorni si era anche guardato intorno, avanzando un’offerta al Bologna per Riccardo Orsolini. Ecco che allora, il nigeriano è un profilo in uscita dai rossoneri e nel caso arrivasse l’offerta giusta già a gennaio, potrebbe partire.Arrivato dal Villareal per circa 28 milioni di euro,non è mai riuscito a imporsi ao. Complice anche l’esplosione di Christian Pulisic, che lo ha sempre preceduto nelle gerarchie degli allenatori.