Nerdpool.it - Avengers: Doomsday sta preparando “un oscuro” ritorno dei Vendicatori!

Leggi su Nerdpool.it

Dopo che Kevin Feige ha rivelato che i fratelli Russo torneranno alla regia e che Robert Downey Jr. interpreterà Doctor Doom, l’attesa perè salita alle stelle. Ma Robert Downey Jr. non è l’unico veterano del MCU a tornare in, il che rende tutto ancora più intrigante.Un cast impressionanteIl cast diha visto alcune aggiunte entusiasmanti negli ultimi mesi. Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom sarà affiancato da Sam Wilson come Captain America, i Fantastici Quattro, i Thunderbolts e Spider-Man. Inoltre, sono stati confermati i ritorni di Chris Evans e Hayley Atwell. Il fatto che due degli attori originali del team deglitornino, sebbene in ruoli diversi, ci fa pensare che i Marvel Studios potrebbero preparare un adattamento fedele dell’evento Secret Wars dei fumetti Marvel.