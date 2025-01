Ilfattoquotidiano.it - Asteroide verso la Terra nel 2032, riunione dell’agenzia spaziale europea contro il rischio di impatto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel giorno in cui due studi su Nature spiegano sull’Bennu sono stati scoperti i “mattoni della vita”, arriva la notizia dell’attenzione internazionale nei confronti di un altroper ora chiamato 2024 YR4, che potrebbe colpire lail 22 dicembrecon una probabilità stimata pari all’1,2%. Il tema sarà affrontato la prossima settimana a Vienna nellagià prevista dello Space Mission Planning Advisory Group dell’Onu, per valutare le possibili azioni da intraprendere per mitigare l’eventualecome rende noto l’Agenziache presiede il gruppo e che in queste ore sta monitorando attentamente l’con il suo Ufficio di difesa planetaria. C’è da dire che a livello internazionale esiste un programma di difesa planetaria ed è stata già portata a termine con successo una missione con la deviazione della traiettoria di unnel 2022.