Iltempo.it - Ascolti tv, La vita è bella batte Blackout 2. Boom De Martino su Rai2

Glitv e i dati Auditel di martedì 28 gennaio 2025 vedono in prime time su Rai1 il terzo appuntamento con2 - Le verità nascoste, con Alessandro Preziosi, Rike Schmid e Marco Rossetti, conquistare il 14.7% di share pari a una media di 2.582.000 spettatori; per la precisione il 14.5% di share pari a una media di 2.863.000 spettatori nel primo episodio, e il 15.0% con 2.317.000 nel secondo, in calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale5, il film Ladiretto e interpretato da Roberto Benigni ha attirato una media di 2.645.000 persone pari al 15.2% di share. Su, il ritorno di Stasera tutto è possibile con Stefano Deha intrattenuto una mediadi 2.263.000 spettatori pari al 14.2% di share, record assoluto di sempre per la trasmissione e uno dei risultati migliori per la Seconda Rete Rai negli ultimi anni.