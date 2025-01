Inter-news.it - Ambrosini: «Inter, poco dalle alternative! Inzaghi lancia messaggio»

L’stasera non farà turnover contro il Monaco: dentro i migliori, al netto degli infortunati. Secondo, a maggior ragione in Champions League, è giusto non lasciare niente al caso e pensare che stasera ci sia in palio tanto. Le sue parole su Amazon Prime Video.NO AL TURNOVER – Per l’c’è tantissimo in palio questa sera col Monaco, motivo per cui Simoneschiera una formazione quasi titolare. Massimoè d’accordo col fatto che non ci siano calcoli da fare, a maggior ragione in Champions League: «In un’altra situazione avrei detto di sì, secondo me stasera è impossibile perché gli incastri sono tanti e il rischio che cambi tutto per un gol è tanto. Nel finale di partita, se fosse ancora aperta, l’potrebbe magari pensare di andare con un uomo in meno in contropiede per non rischiare di prendere gol.