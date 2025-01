Ilrestodelcarlino.it - Altro colpo dei ladri nella notte. Porta spaccata, ma niente bottino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Spaccano unadi ingresso laterale e si intrufolano negli uffici del Brico Io, scardinano la cassaforte in cerca di soldi ma scatta l’allarme. L’episodio, sul quale sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine, è avvenuto l’altra. Erano circa le 21.30 quanto dei malviventi hanno raggiunto il punto vendita della nota catena di fai da te in via Silvio Pellico, lungo la strada provinciale, a Santa Maria Apparente. Ihanno mandato in frantumi unalaterale e una volta riusciti ad entrare dentro, hanno raggiunto gli uffici e, in particolare, l’ufficio del responsabile. Armati di arnesi da scasso, hanno cercato di aprire la cassaforte. Cercavano soldi e oggetti di valore. Ma nel frattempo è scattato l’allarme e i malviventi si sono visti costretti a scappare via, a mani vuote.