Anteprima24.it - A processo per l’abbandono della madre poi morta, assoluzione definitiva

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiDopo nove anniper il professore napoletano Paolo Russo, imputato per il delitto di abbandono di persona incapace seguito dall’evento morte: a deciderlo è stata la prima sezioneCorte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dalla Procura di Napoli.A Russo si imputava di aver abbandonato la(di cui era tutore legale e che aveva accudito per molti anni) avendola temporaneamente ricoverata in una casa di cura per anziani che, secondo l’ipotesi accusatoria, non era in possesso delle autorizzazioni necessarie per poter accogliere soggetti non autonomi.Dopo un primo annullamento in Cassazionesentenza di condanna, la Corte di Assise di Appello di Napoli aveva assolto con formula piena, “per non aver commesso il fatto”, il professore acclarandone l’assoluta correttezza dell’operato.