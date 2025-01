Oasport.it - A che ora partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom di Schladming: n. di pettorale, programma esatto, tv

Leggi su Oasport.it

Oggi mercoledì 29 gennaio va in scena lomaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo con la prova tra i pali stretti sulle nevi austriache: gli atleti saranno impegnati nel tradizionale appuntamento in notturna sulla mitica pista Planai.Appuntamento alle ore 17.45 per la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 20.45. L’Italia cercherà il risultato di lusso con Alex, reduce dal secondo posto di Kitzbuehel. In gara ci saranno anche Tobias Kastlunger, Stefano Gross, Tommaso Saccardi, Simon Maurberger, Filippo Della Vite: sarà l’ultima gara tra i pali stretti prima dei Mondiali di Saalbach.Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’orario d’inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming, a che oragli italianimaschile di