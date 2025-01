Oasport.it - A che ora Berrettini e gli azzurri di Coppa Davis oggi da Mattarella: dove vederli in tv, assente Sinner

, mercoledì 29 gennaio (ore 10:30), è previsto l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio, che celebrerà i successi del tennis italiano. A questa cerimonia saranno presenti il presidente della FITP, Angelo Binaghi, e i protagonisti delle vittorie ine in BJK Cup. Una doppietta storica per l’Italia, di un anno unico.Un’occasione nella quale si festeggeranno anche il primo oro olimpico della storia della disciplina grazie alla coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini, non dimenticando il bronzo conquistato da Lorenzo Musetti nel singolare maschile.Non ci sarà Jannik, trascinatore con Matteodel successo ina Malaga e vittorioso ancora una volta negli Australian Open. Il n.1 del mondo ha deciso di non presentarsi per via delle fatiche accumulate nella trasferta australiana e, secondo consiglio dei medici, non sarà a Roma.