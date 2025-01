Juventusnews24.com - Vinarcik Juve, il portiere della Primavera vola in prestito in Portogallo: ecco in quale squadra. Il comunicato ufficiale

di RedazionentusNews24, ilinin: tutti i dettagli e ilJakublascia lain: èil suo arrivo all’Arouca, club che milita nella massima serie portoghese. Ildel club bianconero:PAROLE – «Jakubchiuderà la stagione 2024/2025 in. È, infatti, la cessione temporanea – fino al 30 giugno – delslovacco classe 2005 all’Arouca,militante nella massima serie portoghese. Per lui sarà la prima esperienza lontano dallantus, da quando è arrivato in Italia., che deve ancora esordire tra i professionisti, ha difeso la portabianconera in 29 occasioni, venti delle quali nella passata stagione.