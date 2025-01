Ilfattoquotidiano.it - Tesla Model 3 diventa carro funebre. L’insolito allestimento costa fino a 120 mila euro

Che sia quello dei funerali l’ambiente d’elezione per l’utilizzo dei veicoli elettrici? Del resto, la loro marcia ultra-silenziosa si confà egregiamente con la (triste) quiete che richiede l’“occasione”.Mentre nei canonici tragitti del, complice pure la bassa velocità degli spostamenti, i problemi di autonomia e carenza dell’infrastruttura di ricarica vengono fisiologicamente ridimensionati. Inoltre, un funerale “CO2 Free” potrebbe essere un ottimo messaggio d’addio per chi rimane. A patto che il protagonista della cerimonia non abbia precedentemente stabilito di farsi cremare.Boutade a parte, quale miglior auto elettrica di una? Sicché, dopo unaS, è toccato a una3 subire una conversione in( il veicolo è attualmente in vendita sul sito www.