Anteprima24.it - Strisce blu e gestione parcheggi: l’opposizione chiede di definire al più presto le procedure di gara

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“A seguito della recente proroga tecnica concessa a Trotta Bus per ladel servizio di mobilità urbana TPL,stalli di sosta eo di via del Pomerio, è arrivato il momento dicon urgenza lediper l’affidamento definitivo del servizio”. – così in una nota i consiglieri Floriana Fioretti, Giovanni De Lorenzo, Raffaele De Longis, Marialetizia Varricchio e Francesco Farese. Ladi tale servizio rappresenta un aspetto cruciale per la mobilità della nostra città e merita una particolare attenzione.L’unico obiettivo dovrebbe essere rappresentato dalntire un servizio di qualità a cittadini e visitatori. La proroga, adottata dall’amministrazione comunale, rappresenta una soluzione temporanea necessaria, ma non può determinare un ‘modus operandi’ per il futuro.