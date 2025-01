Tpi.it - Stasera tutto è possibile 2025: quante puntate, durata e quando finisce

sono previste per, il comedy show di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Stefano De Martino? Inandranno in onda dieci, a cominciare dal 28 gennaio. Di seguito laprogrammazione dello show su Rai 2 (attenzione: non è ufficiale):Prima puntata: 28 gennaioSeconda puntata: 4 febbraioTerza puntata: 18 febbraioQuarta puntata: 25 febbraioQuinta puntata: 4 marzoSesta puntata: 11 marzoSettima puntata: 18 marzoOttava puntata: 25 marzoNona puntata: 1 aprileDecima puntata: 8 aprileMa quanto dura () ogni puntata di? La messa in onda su Rai 2 è prevista il martedì sera dalle ore 21,20 a mezzanotte.