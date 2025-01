Amica.it - Sotto forma di top oversize e shorts, questo inedito completo sorprende anche grazie agli accessori abbinati

Indossare il grigio durante l’inverno è un grande classico.di tailleur con gonna o pantaloni oppure di cappotti di ogni foggia, è un’alternativa al solito nero che intriga e rassicura allo stesso tempo. Ma questi non sono gli unici modi per portarlo. A volte bisogna pensare in modo diverso se si vuole ottenere un outfit originale e in linea con le tendenze. E la combinazione che suggeriamo oggi è quella che mette insieme topall’insegna di un grigio accattivante e facilmente abbinabile.Se è vero che durante la stagione invernale non si pensa spesso a pezzi corti come minigonne e pantaloncini, sono invece un’opzione da tenere in considerazione per movimentare il guardaroba.