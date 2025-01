Lettera43.it - Sondaggi politici 27 gennaio 2025: crescono Pd e FdI, giù M5s e Lega

L'ultimoo di Swg per il TgLa7 sulle stime di voto vede salire il Partito democratico al 22,8 per cento (+0,4). Su anche Fratelli d'Italia, dato al 29,7 per cento (+0,2). Il leggera crescita anche Verdi e Sinistra: 6,5 per cento (+0,1). Il Movimento 5 stelle, dato all'11,4 per cento, perde invece due decimi di punto. Calo dello 0,1 per cento per Forza Italia e(rispettivamente a 9,1 e 8,4 per cento). Tra i partiti minori leggero rialzo per Italia Viva (+0,1 per cento) e Noi Moderati (+0,2 per cento). In lieve calo Azione, +Europa e altre Liste, che perdono lo 0,2 per cento. Non si è espresso il 34 per cento degli intervistati.Giorgia Meloni (Getty Images).