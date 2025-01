Movieplayer.it - Simone Veil – La donna del secolo, la recensione: un pilastro del Novecento, tra dignità ed Europa

Dopo La vie en rose e Grace di Monaco, Olivier Dahan realizza un nuovo ritratto femminile dedicato alla magistrata e politica francese sopravvissuta ad Auschwitz. Una sequenza di numeri: 78651. Quelli impressi sulla pelle di, magistrata e prima presidentedel consiglio superiore della magistratura e del Parlamento europeo dal 1978 al 1982. Ebrea non praticante deportata ad Auschwitz nel 1944 e liberata il 27 gennaio 1945, in quello che sarebbe diventato il giorno della memoria in tutti gli stati dell'Unione europea. La stessa che aveva contribuito a plasmare e nella quale credeva ciecamente. La sua storia è raccontata ora in un film:- Ladel: sola contro tutti Dietro la macchina da presa Olivier Dahan che, .