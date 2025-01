Ilrestodelcarlino.it - Servizi cimiteriali . La protesta di FdI : "Costi esorbitanti . Cittadini spremuti"

Le tariffe funerarie di Area Blu, che gestisce iper conto del Comune, finiscono nel mirino di Simone Carapia (Fratelli d’Italia). Raccogliendo ladi un cittadino, il consigliere comunale di opposizione segnala come, fattura alla mano, iper la traslazione di una salma e relativo smontaggio e montaggio di una lapide vadano ormai dai 200 ai 400 euro per persona. "Iche devono avere a che fare con Area Blu per il cimitero vanno incontro a un’abbondante spremitura di danaro – è ladi Carapia –. Un vero e proprio salasso. Ma chi lavora per loro nei campisanti, un’equipe all’avanguardia di chirurghi che operano a cuore aperto? Anzi, forse questi professionisti hanno emolumenti inferiori, viste le fatture che arrivano da Area Blu. Sono troppo elevate: se consideriamo due persone per 30 minuti, il costo orario per persona è 490 euro più Iva.