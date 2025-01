Calciomercato.it - Proposta per Vlahovic, arriva il no dell’attaccante

Leggi su Calciomercato.it

Il numero 9 della Juventus ha rispedito al mittente unata dall’Arabia Saudita: tutti i dettaglicon Cristiano Ronaldo. Questa la coppia che ha provato a formare l’Al Nassr, squadra allenata da Stefano Pioli. Il club saudita, stando a quanto dichiarato da ‘Sky’, avrebbe bussato alla porta della Juventus per chiedere il centravanti serbo.Portugal’s Cristiano Ronaldo gestures during the UEFA Nations League soccer match between Portugal and Poland at the Dragao stadium in Porto, Portugal, Friday, Nov. 15, 2024. (AP Photo/Luis Vieira)Il no sarebbeto proprio dal calciatore che, nonostante la prospettiva di un ricco ingaggio, ha preferito declinare laproveniente dalla Saudi Pro League. Tutta ancora da capire dunque il futuro diche potrebbe lasciare la Juventus già in questa finestra di mercato.