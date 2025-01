Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Comunanza. Funari resta in carcere. Oggi nuovo sopralluogo

inClaudio. A due settimane dalla trattazione del caso, il Riesame ha reso noto la decisione di respingere il ricorso per la scarcerazione o i domiciliari con braccialetto elettronico.è intanto in programma ilal capannone didove la sera del 23 dicembre scorso sono stati picchiati Renzo Paradisi (poi deceduto) e la moglie Maria Antonietta Giacomozzi. Servono altri elementi a supporto dell’impianto accusatorio della Procura che contesta a Claudiola premeditazione e la volontarietà sia per l’di Paradisi, sia per il tentatodella moglie. Per questo il procuratore Monti lo scorso 9 gennaio ha fatto eseguire un’ispezione personale sul 42enne accusato anche di tentato incendio, violenza privata e danneggiamento: contestata anche l’aggravante dei futili motivi e della minorata difesa delle vittime.